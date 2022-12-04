Эксперт усомнился в возможности США и Японии противостоять «Авангарду»

«В японских СМИ говорится о создании технологии перехвата планирующих гиперзвуковых блоков, но нюанс состоит в том, что "Авангард" является блоком маневрирующим, то есть предсказать, в какой точке воздушного пространства он окажется в следующую секунду, невозможно. Сейчас это нерешаемая задача», — усомнился эксперт.