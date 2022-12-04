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17 минут назад

Эксперт усомнился в возможности США и Японии противостоять «Авангарду»

Lenta.ruиещё 2

Российский гиперзвуковой блок «Авангард» разработан таким образом, что предсказать траекторию его полета невозможно, как невозможно и создать ракету, способную развить скорость, в несколько десятков раз превышающую скорость звука. Об этом заявил российский военный эксперт Алексей Леонков в разговоре с РИА Новости.

Эксперт усомнился в возможности США и Японии противостоять «Авангарду»
Фото: Министерство обороны РФМинистерство обороны РФ

«В японских СМИ говорится о создании технологии перехвата планирующих гиперзвуковых блоков, но нюанс состоит в том, что "Авангард" является блоком маневрирующим, то есть предсказать, в какой точке воздушного пространства он окажется в следующую секунду, невозможно. Сейчас это нерешаемая задача», — усомнился эксперт.

Чтобы провести испытания таких противоракет, США и Японии потребуется создать соответствующую цель — маневрирующий гиперзвуковой боевой блок, подобный «Авангарду». Но Леонков считает, что пока на это не способны даже высокоразвитые ВПК этих стран.

18 ноября стало известно, что ракетный полк начали перевооружать на стратегический комплекс «Авангард» с гиперзвуковым планирующим блоком в Оренбургской области.

Армия,Алексей Леонков,
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