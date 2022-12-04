Украинские пленные рассказали об уровне боевой подготовки в ВСУ

Попавших в украинские войска по мобилизации практически не обучают военному делу. О низком уровне боевой подготовки в Вооруженных силах Украины (ВСУ) РИА Новости рассказали украинские военнопленные.

Один из них, Александр Павленко , оценил свой уровень военной подготовки на единицу.

Другой пленный мобилизованный из Сум Максим Писарев заявил об отсутствии навыков ведения боевых действий. По его словам, в основном в течение полугода службы по мобилизации он с сослуживцами занимался рытьем окопов.