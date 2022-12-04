В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+10° в 
USD 61.77EUR 64.99
Войти в почту
1 час назад

Украинские пленные рассказали об уровне боевой подготовки в ВСУ

Lenta.ruиещё 2

Попавших в украинские войска по мобилизации практически не обучают военному делу. О низком уровне боевой подготовки в Вооруженных силах Украины (ВСУ) РИА Новости рассказали украинские военнопленные.

Украинские пленные рассказали об уровне боевой подготовки в ВСУ
Фото: ТАССТАСС

Один из них, Александр Павленко, оценил свой уровень военной подготовки на единицу.

«По пятибалльной системе – один… На полигон два раза выезжали», — заявил он.

Другой пленный мобилизованный из Сум Максим Писарев заявил об отсутствии навыков ведения боевых действий. По его словам, в основном в течение полугода службы по мобилизации он с сослуживцами занимался рытьем окопов.

Армия,Александр Павленко,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители