"России не нужен теневой флот"

Первый зампредседателя комитета Государственной думы РФ по международным делам Алексей Чепа, комментируя публикации в СМИ, заявил РИА Новости, что России не нужно создавать "теневой флот", большинство стран и так хотят брать российскую нефть.
Ранее газета Financial Times выпустила материал, где утверждалось, что Москва якобы собрала флот из ста танкеров для уменьшения влияние международных ограничений на российскую нефть.
"Очевидно, России даже и создавать такой теневой флот не надо, потому что огромное количество компаний и большое количество стран хотят брать нашу российскую нефть в ответ на решение семерки выставить потолок на российскую нефть", - прокомментировал парламентарий.
Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что республика "много боролась" за национальные интересы во время переговоров в Евросоюзе (ЕС), в результате чего ее освободили от необходимости применения потолка цен на поставки сырья из России.
3 декабря министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии заявил, что введение потолка цен на нефть из России, поставляемую морским путем, нанесет ущерб европейской экономике. В этот же день Еврокомиссия сообщила, что страны G7 (Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США) и Австралия согласовали введение с 5 декабря потолка цен на поставляемую морем российскую нефть в $60 за баррель. ,