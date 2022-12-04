"России не нужен теневой флот"

Первый зампредседателя комитета Государственной думы РФ по международным делам Алексей Чепа, комментируя публикации в СМИ, заявил РИА Новости, что России не нужно создавать "теневой флот", большинство стран и так хотят брать российскую нефть.

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Ранее газета Financial Times выпустила материал, где утверждалось, что Москва якобы собрала флот из ста танкеров для уменьшения влияние международных ограничений на российскую нефть.

"Очевидно, России даже и создавать такой теневой флот не надо, потому что огромное количество компаний и большое количество стран хотят брать нашу российскую нефть в ответ на решение семерки выставить потолок на российскую нефть", - прокомментировал парламентарий.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что республика "много боролась" за национальные интересы во время переговоров в Евросоюзе (ЕС), в результате чего ее освободили от необходимости применения потолка цен на поставки сырья из России.