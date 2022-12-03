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43 минуты назад

Times: В Германии осталось запасов оружия на два дня боев

Деловая газета "Взгляд"иещё 2

Из-за конфликта на Украине и поставок снаряжения для ВСУ склады истощаются по всей Европе, запасов оружия у бундесвера хватит на два дня интенсивных боев, заявил эксперт по Германии Оливер Муди в эфире Times Radio.

Times: В Германии осталось запасов оружия на два дня боев
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Муди заявил, что конфликт на Украине опустошил оружейные склады по всей Европе, но в Германии эта проблема ощущается особенно остро из-за сокращения финансирования вооруженных сил, передает РИА «Новости».

По его словам, чтобы восстановить арсенал, Германии необходимо 20 млрд евро. Он подсчитал, что у бундесвера осталось оружия и боеприпасов всего на два дня активных военных действий в случае необходимости.

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