Times: В Германии осталось запасов оружия на два дня боев

Из-за конфликта на Украине и поставок снаряжения для ВСУ склады истощаются по всей Европе, запасов оружия у бундесвера хватит на два дня интенсивных боев, заявил эксперт по Германии Оливер Муди в эфире Times Radio.

Муди заявил, что конфликт на Украине опустошил оружейные склады по всей Европе, но в Германии эта проблема ощущается особенно остро из-за сокращения финансирования вооруженных сил, передает РИА «Новости».

По его словам, чтобы восстановить арсенал, Германии необходимо 20 млрд евро. Он подсчитал, что у бундесвера осталось оружия и боеприпасов всего на два дня активных военных действий в случае необходимости.