РФ и Белоруссия внесли изменения в протокол о военной безопасности

Министры обороны России и Белоруссии Сергей Шойгу и Виктор Хренин подписали протокол о внесении изменений в соглашение между странами о совместном обеспечении региональной безопасности в военной сфере. Об этом сообщает ТАСС.

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Церемония состоялась в Минске, куда Шойгу прибыл с визитом 3 декабря. В ходе переговоров с белорусским коллегой министр обороны РФ сказал, что отношения с Белоруссией приобрели особое значение в условиях небывалого давления Запада и его необъявленной войны против Союзного государства РФ и РБ.

По словам Шойгу, он высоко оценивает решимость Минска противостоять враждебному курсу Соединенных Штатов и их союзников, готовность совместно обеспечивать военную безопасность Союзного государства.

«В настоящее время в соответствии с решением президентов двух стран на территории Белоруссии проводятся мероприятия боевого слаживания российских и белорусских соединений и воинских частей, назначенных в состав региональной группировки войск», — напомнил министр обороны РФ.