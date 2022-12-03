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28 минут назад

Россия и Белоруссия вносят изменения в соглашение о региональной безопасности

Парламентская газетаиещё 4

Министры обороны России и Белоруссии Сергей Шойгу и Виктор Хренин подписали протокол о внесении изменений в соглашение между странами о совместном обеспечении региональной безопасности в военной сфере. Об этом сообщает ТАСС.

РФ и Белоруссия внесли изменения в протокол о военной безопасности
Фото: ТАССТАСС

Церемония состоялась в Минске, куда Шойгу прибыл с визитом 3 декабря. В ходе переговоров с белорусским коллегой министр обороны РФ сказал, что отношения с Белоруссией приобрели особое значение в условиях небывалого давления Запада и его необъявленной войны против Союзного государства РФ и РБ.

По словам Шойгу, он высоко оценивает решимость Минска противостоять враждебному курсу Соединенных Штатов и их союзников, готовность совместно обеспечивать военную безопасность Союзного государства.

Шойгу прибыл в Минск

«В настоящее время в соответствии с решением президентов двух стран на территории Белоруссии проводятся мероприятия боевого слаживания российских и белорусских соединений и воинских частей, назначенных в состав региональной группировки войск», — напомнил министр обороны РФ.

Как писала «Парламентская газета», президент России Владимир Путин 2 декабря провел телефонный разговор со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко. Лидеры двух стран обсудили актуальные вопросы межгосударственного сотрудничества.

Армия,Политика,Виктор Хренин,Александр Лукашенко,Сергей Шойгу,Владимир Путин,
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