ВМС США перехватили судно с боеприпасами в Оманском заливе

Военно-морские силы (ВМС) США перехватили в Оманском заливе рыболовный траулер, незаконно перевозивший более 50 тонн боеприпасов, дистанционных взрывателей и топлива для снарядов от ручных противотанковых гранатометов. Об этом говорится в распространенном в субботу заявлении пресс-службы ВМС.

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"1 декабря ВМС США на Ближнем Востоке перехватили рыболовный траулер, контрабандой перевозивший более 50 тонн боеприпасов, взрывателей и топлива для ракет в Оманском заливе вдоль морского маршрута из Ирана в Йемен", - отмечается в документе.

Американские военнослужащие обнаружили на судне порядка 1,1 млн патронов калибра 7,62 мм, 25 тыс. патронов калибра 12,7 мм, почти 7 тыс. дистанционных взрывателей и более 2,1 тонны топлива, используемого для снарядов от ручных противотанковых гранатометов. "Этот масштабный перехват ясно показывает, что Иран продолжает незаконно передавать смертоносную помощь и совершать дестабилизирующие действия", - сказал вице-адмирал Брэд Купер, командующий Пятым флотом США, в зону ответственности которого входит прежде всего Ближний Восток.