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13 минут назад

Разведчик спецназа рассказал о минимальных потерях российских ВС в зоне СВО

RT на русском

Во время выполнения задач спецоперации на Украине продвижение российских войск могло быть медлительным, но грамотным и с минимальными потерями, сообщил РИА Новости разведчик спецназа Западного военного округа в селе Новосёловском (ЛНР).

Разведчик спецназа рассказал о потерях российских ВС в зоне СВО
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Продвижение наше было, так сказать, медлительное. Но оно всегда было грамотное, с минимальными потерями. Каждый боец был на счету. Артиллерию тоже корректировали исходя из тех моментов, чтобы минимизировать потери среди своего личного состава», — рассказал солдат.

Он положительно охарактеризовал морально-психологическое состояние российских бойцов и отметил, что они рвутся вперёд.

При этом перед штурмом улиц или домов войска сначала «ровняют с землёй» убежище противника, рассказал разведчик.

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Благодаря этому потери среди российских солдат удаётся минимизировать, подчеркнул он.

По данным на 21 сентября, потери ВС России в ходе спецоперации на Украине составили 5937 человек.

Армия,СВО,Верховный суд,
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