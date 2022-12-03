Разведчик спецназа рассказал о потерях российских ВС в зоне СВО

«Продвижение наше было, так сказать, медлительное. Но оно всегда было грамотное, с минимальными потерями. Каждый боец был на счету. Артиллерию тоже корректировали исходя из тех моментов, чтобы минимизировать потери среди своего личного состава», — рассказал солдат.