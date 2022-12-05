Минобороны России сообщило об уничтожении нескольких единиц авиации ВСУ

Российская истребительная авиация за минувшие сутки уничтожила несколько единиц авиации Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом журналистам сообщил официальный спикер Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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По словам представителя оборонного ведомства, были уничтожены Су-25 и МиГ-29 ВСУ.

Конашенков уточнил, что оба самолета были сбиты в небе над Донецкой народной республикой — один в районе села Юрьевка, другой — близ населенного пункта Зверево.