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8 минут назад

Минобороны России сообщило об уничтожении нескольких единиц авиации ВСУ

Lenta.ruиещё 7

Российская истребительная авиация за минувшие сутки уничтожила несколько единиц авиации Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом журналистам сообщил официальный спикер Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Минобороны России сообщило об уничтожении нескольких единиц авиации ВСУ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам представителя оборонного ведомства, были уничтожены Су-25 и МиГ-29 ВСУ.

Конашенков уточнил, что оба самолета были сбиты в небе над Донецкой народной республикой — один в районе села Юрьевка, другой — близ населенного пункта Зверево.

По уточненным данным Минобороны на 5 декабря, с начала проведения спецоперации на Украине российские войска уничтожили 339 самолетов, 180 вертолетов и 2628 беспилотных летательных аппаратов ВСУ.

Армия,СВО,Игорь Конашенков,Минобороны России,
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