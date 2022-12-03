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27 минут назад

Ракетный эсминец США зашел в порт Хельсинки

Lenta.ru

Американский ракетный эсминец USS Paul Ignatius зашел в порт Хельсинки. Об этом сообщает 6-й оперативный флот США в Twitter.

Ракетный эсминец США зашел в порт Хельсинки
Фото: Mass Communication Specialist1st Class Brian G. Reynolds / WikimediaMass Communication Specialist1st Class Brian G. Reynolds / Wikimedia

Уточняется, что в порт столицы Финляндии прибыли также боевые корабли ВМС Франции и Германии. Корабли приняли участие в завершившихся военно-морских учениях Freezing Winds под руководством ВМС Финляндии, проходивших на севере Балтийского моря. Всего в учениях приняли участие военнослужащие 12 стран.

Эсминец USS Paul Ignatius присоединился к учениям 25 ноября и был задействован во множестве маневров.

11 ноября сообщалось, что в Калифорнии начались совместные учения США, Великобритании и Австралии «Проект "Конвергенция"» (Project Convergence). Учения имитировали гипотетические бои против России на территории Европы. Они прошли на базе «Форт Ирвин» в пустыне Мохаве.

22 октября стало известно, что США разместили в Румынии элитную 101-ю десантную дивизию для участия в учениях НАТО.

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