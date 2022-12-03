В США оценили российский «Ланцет»

«Просто так остановить его невозможно. Самоходная зенитная артиллерия, такая как поставленная немцами 30-миллиметровая установка Gepard, если и эффективна [против российского дрона-камикадзе], то только в том случае, если окажется в нужном месте в нужное время, и ее недостаточно для прикрытия всей линии фронта», — говорится в публикации.