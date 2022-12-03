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32 минуты назад

В США оценили российский «Ланцет»

Lenta.ru

Российские дроны-камикадзе «Ланцет», применяемые в ходе специальной военной операции (СВО) по защите Донбасса, являются одними из самых эффективных боеприпасов в арсенале Вооруженных сил (ВС) России, поражающих важные цели с высокой точностью на большом расстоянии. Такую оценку приводит американское издание Forbes.

В США оценили российский «Ланцет»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Просто так остановить его невозможно. Самоходная зенитная артиллерия, такая как поставленная немцами 30-миллиметровая установка Gepard, если и эффективна [против российского дрона-камикадзе], то только в том случае, если окажется в нужном месте в нужное время, и ее недостаточно для прикрытия всей линии фронта», — говорится в публикации.

Издание пишет, что модификация дрона-камикадзе «Ланцет-3М», известная как «Изделие 52», имеет массу около 15 килограммов и дальность полета до 40 километров.

«Камера в носовой части [дрона-камикадзе] позволяет оператору искать и идентифицировать цели, затем летательный аппарат разгоняется и пикирует [на цель] со скоростью 305 километров в час, чтобы нанести удар пятикилограммовой бронебойной боеголовкой», — утверждает Forbes.

В ноябре в Telegram-канале «Военкоры русской весны» появилось видео уничтожения российскими дронами-камикадзе «Ланцет» бронетехники Вооруженных сил Украины в ходе СВО.

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