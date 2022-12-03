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50 минут назад

Эстония приобретет у США системы HIMARS на $200 млн

Илья Родин

Эстонские военные получат РСЗО HIMARS и ракеты к ним с дальностью стрельбы до 300 км. Первые комплексы прибудут в республику в 2024 году, пишет РБК со ссылкой на телеканал ERR.

Эстония приобретет у США системы HIMARS на $200 млн
Фото:  U.S. Marine Corps / Sgt. Andy Martinez U.S. Marine Corps / Sgt. Andy Martinez

Отмечается, что в декабре Пентагон заключил контракт с производителем о широкомасштабном выпуске РСЗО для других государств. Сумма сделки составила $430 млн.

В США объяснили невозможность поставки Украине большого числа HIMARS

В ГЦОИ Эстонии пояснили, что на закупки военной техники для страны выделяется $200 млн. В рамках договоренностей предусматриваются поставки боеприпасов и средств связи, а также доставка комплексов и обучение операторов.

Уточняется, что Таллин получит снаряды различных типов. Дальность их полета составит от 70 до 300 км.

Подполковник Каарел Мяэсалу, начальник отдела Генштаба Сил обороны подчеркнул, что получение HIMARS даст возможность эстонским военным «решительно воздействовать на противника еще до того, как он вступит в соприкосновение с пехотными частями»».

По данным издания, власти Литвы и Латвии также решили усилить оборону за счет РСЗО HIMARS.

Армия,В мире,Генштаб,Пентагон,
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