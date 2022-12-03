Эстония приобретет у США системы HIMARS на $200 млн

Эстонские военные получат РСЗО HIMARS и ракеты к ним с дальностью стрельбы до 300 км. Первые комплексы прибудут в республику в 2024 году, пишет РБК со ссылкой на телеканал ERR.

Фото: U.S. Marine Corps / Sgt. Andy Martinez U.S. Marine Corps / Sgt. Andy Martinez

Отмечается, что в декабре Пентагон заключил контракт с производителем о широкомасштабном выпуске РСЗО для других государств. Сумма сделки составила $430 млн.

В ГЦОИ Эстонии пояснили, что на закупки военной техники для страны выделяется $200 млн. В рамках договоренностей предусматриваются поставки боеприпасов и средств связи, а также доставка комплексов и обучение операторов.

Уточняется, что Таллин получит снаряды различных типов. Дальность их полета составит от 70 до 300 км.

Подполковник Каарел Мяэсалу, начальник отдела Генштаба Сил обороны подчеркнул, что получение HIMARS даст возможность эстонским военным «решительно воздействовать на противника еще до того, как он вступит в соприкосновение с пехотными частями»».