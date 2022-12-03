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1 час назад

Власти Запорожья описали военную обстановку в регионе

Lenta.ruиещё 2

В Запорожской области российские войска удерживают рубежи обороны, а при необходимости готовы идти в наступление. Так военную обстановку в регионе описал временно исполняющий обязанности главы Запорожья Евгений Балицкий. Это заявление он опубликовал в своем Telegram-канале.

Власти Запорожья описали военную обстановку в регионе
Фото: Александр Ермошенко/ ReutersАлександр Ермошенко/ Reuters

По словам Балицкого, атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) успешно пресекаются, а расположенные близ зоны соприкосновения населенные пункты живут в обычном режиме.

«Наши защитники держат рубежи, пресекают любые попытки прорвать оборону и готовы в любой момент начать атаку, как только поступит такой приказ. Все наши прифронтовые города и поселки живут, в них работают администрации, школы, больницы. Мы на своей земле», — заявил он.

Также он отреагировал на провокационные заявления о возможном объявлении мобилизации в регионе. Он опроверг эту возможность и посоветовал «выбрасывать в мусор» повестки, если жители региона найдут их «подкинутыми» провокаторами в почтовые ящики.

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В то же время в регионе идет запись в добровольческие соединения. По словам Балицкого, в первый день набора в подразделения записались более 30 человек.

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