Раскрыта цель странных маневров подлодок США

Пентагон намеренно раскрывает местоположение своих наиболее мощных подводных лодок перед Россией, предположил военный эксперт Брент М. Иствуд в статье для портала 19FortyFive. Об этом пишет Федеральное агентство новостей.

Фото: CC0 / U.S. Navy photo by General Dynamics Electric Boat / CC0 / U.S. Navy photo by General Dynamics Electric Boat /

По мнению эксперта, американские военачальники намеренно сообщают о передвижении субмарин.

В частности, они рассказали СМИ о о прибытии подлодки «Западная Вирджиния» в порт Диего-Гарсия в Индийском океане. Кроме того, в газеты попала информация о визитах на Окинаву и Гибралтар субмарин «Мичиган» и «Род-Айленд».

Иствуд предположил, что Штаты желают предупредить своих противников, показать России, Китаю, Ирану и КНДР, что они могут разместить ядерную подводную лодку в любой точке планеты.