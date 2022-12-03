Раскрыта цель странных маневров подлодок США

Пентагон намеренно раскрывает местоположение своих наиболее мощных подводных лодок перед Россией, предположил военный эксперт Брент М. Иствуд в статье для портала 19FortyFive. Об этом пишет Федеральное агентство новостей.
По мнению эксперта, американские военачальники намеренно сообщают о передвижении субмарин.
В частности, они рассказали СМИ о о прибытии подлодки «Западная Вирджиния» в порт Диего-Гарсия в Индийском океане. Кроме того, в газеты попала информация о визитах на Окинаву и Гибралтар субмарин «Мичиган» и «Род-Айленд».
Иствуд предположил, что Штаты желают предупредить своих противников, показать России, Китаю, Ирану и КНДР, что они могут разместить ядерную подводную лодку в любой точке планеты.
По его мнению, что может иметь печальные последствия для американского флота. Так как на основе этих публикаций противник сможет разработать методику отслеживания маршрутов подводных лодок США.