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1 час назад

Экс-сенатор предрек деградацию ВСУ через два месяца

Lenta.ru

К февралю 2022 года украинская армия полностью деградирует, а Россия сможет пойти в серьезное наступление. Такой исход предрек экс-сенатор и глава Союза ветеранов Афганистана Франц Клинцевич в интервью «Радио 1».

Экс-сенатор предрек деградацию ВСУ через два месяца
Фото: TwitterTwitter

По его мнению, первые признаки деградации Вооруженных сил Украины (ВСУ) проявляются уже сейчас.

«Деградация ВСУ, их промышленности и энергосистемы к новому году будет на 80 процентов. Продлится это до февраля, — в феврале будут очень серьезные успехи и продвижение российских вооруженных сил», — заявил он.

Кроме того, экс-сенатор указал, что командующий Объединенной группировкой войск генерал Сергей Суровикин использует верную тактику. Сейчас, пояснил он, Вооруженным силам (ВС) России нужно разработать логистику и подготовить резервы.

Евросоюз подготовил более 1 тыс. украинских военных

В сентябре глава Минобороны России Сергей Шойгу сообщил, что потери ВСУ с начала российской спецоперации порядка 100 тысяч человек. При этом на начальном этапе спецоперации численность ВСУ составляла порядка 201-202 тысяч человек, указал он.

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