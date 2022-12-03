Российские самоходчики накрыли позиции ВСУ на запорожском направлении

Группа самоходных артиллерийских орудий «Акация» Вооруженных сил РФ уничтожила позиции ВСУ на запорожском направлении. Об этом сообщает РИА Новости .

Командир подразделения рассказал, что разведка обнаружила вражеское орудие с помощью беспилотника, после чего было принято решение нейтрализовать противника. Два расчета заняли огневую позицию и успешно поразили цель. Самоходная гаубица 2С3 «Акация» способна запускать снаряд на расстояние до 28 километров.