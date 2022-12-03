Пригожин рассказал о "стиле работы" ЧВК "Вагнер"

Бизнесмен Евгений Пригожин заявил, что частная военная компания (ЧВК) «Вагнер» никогда не позволяет себе хамские выходки — «это не наш стиль». Слова предпринимателя приводятся на странице компании «Конкорд», владельцем которой он является, в соцсети «ВКонтакте».

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Так Пригожин прокомментировал запрос американского телеканала CNN, журналисты которого попросили ответить на заявление министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы о том, что за письмами с угрозами, которые в последние дни поступают в украинские посольства по миру, может якобы стоять российская сторона.

«Задумайтесь над безумием, когда какие-то хулиганы посылают письма-бомбы или другие оскорбительные вещи, какое это отношение имеет к ЧВК «Вагнер», — заявил бизнесмен.

По словам Пригожина, его ЧВК действует «открыто», «честно, справедливо», а также «никогда не занимается хамскими глупыми выходками».

«Это не наш стиль. Вот если все европейские армии примут решение двигаться в каком-то направлении, а их встретят и сломают им хребет, тогда эти ортопедические претензии выставляйте ЧВК «Вагнер», — указал предприниматель.

Ранее Кулеба заявил в интервью CNN, что украинские посольства по всему миру получили 17 писем со взрывчаткой или частями животных и так украинских дипломатов пытались запугать.