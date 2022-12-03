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16 минут назад

РИА Новости: "Акации" уничтожили позиции украинской артиллерии на запорожском направлении

Газета.Ru

Группа самоходных артиллерийских орудий "Акация" Вооруженных сил России уничтожила артиллерийские позиции украинских военных на Запорожском направлении. Об этом сообщает РИА Новости.

"Акации" уничтожили позиции украинской артиллерии на запорожском направлении
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Была поставлена задача поразить ствольное орудие. Выехали двумя расчетами, заняли огневой позицию. Цель наблюдалась с квадрокоптера. Отстрелялись, цель была поражена Сегодня уничтожили вражескую артиллерию", - заявил командир артиллерийского подразделения.

Ранее Министерство обороны России показало кадры работы расчета самоходной 152-мм артиллерийской установки (САУ) 2С3 "Акация". На кадрах видно, как экипаж САУ наводит орудие на цель, заряжает и производит выстрел.

До этого РИА Новости, ссылаясь на командира артиллерийского подразделения ВС РФ, сообщало об уничтожении наблюдательного пункта ВСУ на Запорожском направлении экипажем российской самоходной артиллерийской установки "Акация". В настоящее время на Украине продолжается специальная операция Вооруженных сил РФ. О ее начале 24 февраля объявил президент России Владимир Путин.

По его словам, цель военных действий заключается в демилитаризации соседней страны и денацификации ее властей. Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Армия,Владимир Путин,Верховный суд,Минобороны России,
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