"Акации" уничтожили позиции украинской артиллерии на запорожском направлении

Группа самоходных артиллерийских орудий "Акация" Вооруженных сил России уничтожила артиллерийские позиции украинских военных на Запорожском направлении. Об этом сообщает РИА Новости.

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"Была поставлена задача поразить ствольное орудие. Выехали двумя расчетами, заняли огневой позицию. Цель наблюдалась с квадрокоптера. Отстрелялись, цель была поражена Сегодня уничтожили вражескую артиллерию", - заявил командир артиллерийского подразделения.

Ранее Министерство обороны России показало кадры работы расчета самоходной 152-мм артиллерийской установки (САУ) 2С3 "Акация". На кадрах видно, как экипаж САУ наводит орудие на цель, заряжает и производит выстрел.

До этого РИА Новости, ссылаясь на командира артиллерийского подразделения ВС РФ, сообщало об уничтожении наблюдательного пункта ВСУ на Запорожском направлении экипажем российской самоходной артиллерийской установки "Акация". В настоящее время на Украине продолжается специальная операция Вооруженных сил РФ. О ее начале 24 февраля объявил президент России Владимир Путин.