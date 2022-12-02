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55 минут назад

Страны Запада исчерпали резервы боеприпасов из-за помощи Украине

Lenta.ru

Западные союзники Украины пока не могут восполнить резервы боеприпасов, которые истощились из-за поставок Киеву. Об этом пишет газета Financial Times.

Страны Запада исчерпали резервы боеприпасов
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Издание отмечает, что для дальнейшей поддержки Украины странам необходимо решить эту проблему. Однако существует ряд препятствий, среди которых авторы издания называют бюрократию и структурные особенности оборонных производств на Западе.

Для их преодоления, поставщикам НАТО нужно инвестировать в новые производственные линии, так как на протяжении многих лет страны альянса сокращали оборонные расходы и арсеналы. Издание также отмечает, что серьезно нарастить производство вооружений будет затруднительно, так как многие заводы уже работают на пределе возможностей.

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В статье отмечается, что страны НАТО потратили на оказание военной помощи Киеву более 40 миллиардов долларов.

Ранее сообщалось, что США решили «одолжить» системы ПВО NASAMS для Украины у стран Ближнего Востока. Об этом изданию Politico рассказал генеральный директор компании-производителя Raytheon Грег Хейс.

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