Кириенко назвал высшую миссию бойца

«Спасибо бойцам, настоящим мастерам, которые показали нам сегодня и свое искусство, и свою волю к победе, и свое мужество. Настоящий боец всегда способен защитить себя, мастер боевых искусств способен использовать свое искусство, чтобы защитить тех, кто нуждается в помощи и защите. Но высшая миссия – это возможность встать на защиту своего народа и своей страны, России. Спасибо вам за это большое, ребята, победа будет за нами», — сказал Сергей Кириенко.