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40 минут назад

Кириенко назвал высшей миссией бойца возможность встать на защиту Родины

Газета.Ru

Высшая миссия бойца – это возможность встать на защиту своего народа и своей страны, России, уверен первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко. Об этом он заявил в ходе церемонии награждения победителя «Битвы чемпионов 14: Школа против школы».

Кириенко назвал высшую миссию бойца
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Спасибо бойцам, настоящим мастерам, которые показали нам сегодня и свое искусство, и свою волю к победе, и свое мужество. Настоящий боец всегда способен защитить себя, мастер боевых искусств способен использовать свое искусство, чтобы защитить тех, кто нуждается в помощи и защите. Но высшая миссия – это возможность встать на защиту своего народа и своей страны, России. Спасибо вам за это большое, ребята, победа будет за нами», — сказал Сергей Кириенко.

Армия,Сергей Кириенко,Администрация Президента РФ,
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