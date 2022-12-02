МАГАТЭ приближается к соглашению по безопасности ЗАЭС

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что эксперты близки к установлению соглашения между Украиной и Россией по созданию безопасной зоны вокруг ЗАЭС. Об этом сообщает Bloomberg.

«Теперь у нас есть предложение на столе, которое, проще говоря, направлено на то, чтобы остановить безумные бомбардировки крупнейшей атомной электростанции в Европе», – заявил Гросси.

По его словам, в скором времени он рассчитывает на встречу с президентом России Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским, чтобы способствовать переговорам. Гросси также добавил, что в этом вопросе они близко подошли «к чему-то, что может быть приемлемым».