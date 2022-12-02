Блинкен высказался о деятельности ЧВК "Вагнер"

Госсекретарь США Энтони Блинкен внес частную военную компанию (ЧВК) "Вагнер" в список организаций, вызывающих беспокойство в сфере свободы вероисповедания.
"Я назначаю [группировки] "Аш-Шабаб", "Боко харам", "Хайят Тахрир аш-Шам" (запрещена в РФ), хуситов (мятежное движение в Йемене - прим. ТАСС) <...> [радикальное движение] "Талибан" (запрещено в РФ) и "Вагнер", основываясь на ее действиях в ЦАР, структурами, вызывающими особое беспокойство", - говорится в письменном заявлении Блинкена, который распространила в пятницу пресс-служба Госдепа.
Кроме того, Блинкен в очередной раз внес Мьянму, Китай, Иран, КНДР, Пакистан, Россию, Саудовскую Аравию, Таджикистан, Туркмению и Эритрею в список "стран, вызывающих особую обеспокоенность в рамках [американского] Закона о международной религиозной свободе от 1998 года", поскольку Госдепартамент считает, что их власти "причастны или допускают совершение особо серьезных нарушений свободы вероисповедания". В перечень также попали Куба и Никарагуа.
Помимо этого, Госдепартамент внес в специальный контрольный список государств, правительства которых несут ответственность за "серьезные нарушения свободы вероисповедания", Алжир, ЦАР, Коморские острова и Вьетнам.
В июне официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что доклад Госдепартамента на тему соблюдения прав человека в отношении свободы вероисповедания в мире содержит искажение политики России в религиозной сфере для вмешательства во внутренние дела страны.