Блинкен высказался о деятельности ЧВК "Вагнер"

Кроме того, Блинкен в очередной раз внес Мьянму, Китай, Иран, КНДР, Пакистан, Россию, Саудовскую Аравию, Таджикистан, Туркмению и Эритрею в список "стран, вызывающих особую обеспокоенность в рамках [американского] Закона о международной религиозной свободе от 1998 года", поскольку Госдепартамент считает, что их власти "причастны или допускают совершение особо серьезных нарушений свободы вероисповедания". В перечень также попали Куба и Никарагуа.