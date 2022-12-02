Израиль передаст Украине бронированные машины скорой помощи

Министерство обороны Израиля в ближайшее время передаст Украине четыре бронированные машины скорой помощи, первая уже отправлена в Киев. Об этом сообщил посол Израиля на Украине Михаил Бродский в Telegram-канале.

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Бродский написал, что Управление производства и снабжения минобороны еврейского государства доставит автомобиль скорой помощи украинским спасателям второго декабря. Остальные три будут отправлены в ближайшие месяцы. При этом дипломат почеркнул, что автомобили полностью оборудованы для нужд Украины.