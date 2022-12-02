В зону СВО отправится отряд добровольцев российского Союза боевых искусств

«Настало время отдать за свою Родину больше, чем ты можешь, а это и есть для меня суть понятия патриотизм. Я очень горд, что мои прадеды и деды защищали свою Родину. Для меня они и все те, кто защищал нашу Родину во все времена и есть настоящие герои. Я считаю, что нужно знать и чтить историю России. На нас нападали, нам угрожали и всегда хотели поработить, но никогда этого не получалось и не получится. Знаю, что семья будет очень скучать и переживать. Также у меня много юных учеников-каратистов. Мне есть, кого защищать. Победа – это когда народ моей страны будет жить и спать спокойно, и продолжать прославлять здоровую нацию», — заключил он.