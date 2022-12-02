В зону СВО отправится отряд добровольцев российского Союза боевых искусств

Более сотни российских спортсменов-профессионалов решили отправиться добровольцами в зону проведения специальной военной операции, заявил заместитель председателя правительства РФ, полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.
Среди них – мастера спорта, победители различных турниров и заслуженные спортсмены. Объявление об отправке отряда добровольцев было сделано перед началом «Битвы чемпионов 14 «Школа против школы». Подготовкой спортсменов-добровольцев будут заниматься инструкторы спецназа. Отряд российского Союза боевых искусств планируется назвать «Союз». Юрий Трутнев поблагодарил добровольцев за проявленную доблесть и мужество, а также любовь к Родине. Собравшиеся в зале приветствовали их решение стоя.
В течение всего мероприятия его гостям и участникам демонстрировали видеоролики, в которых спортсмены, принявшие решение отправиться в зону СВО, объясняли свое решение. Так, исполнительный директор РСБИ, мастер боевых искусств, 5 дан киокусинкай Рамиль Габбасов отметил, что все мы хорошо знаем историю Великой Отечественной войны, которая затронула буквально каждую семью в СССР.
«Когда нацизм шел завоевать и поработить СССР ценой 27 млн жизней была одержана великая победа. Вот и сегодня нацизм поднимает голову, и в этом ему помогает Запад. Я для себя решил пойти добровольцем, чтобы встать рядом со своими братьями. Именно братьями, потому что мать у нас одна – Родина. Мы – русские, и внуки русского солдата, и эту память мы не отдадим», — заявил он.
Выступил также Александр Котенков из Екатеринбурга, кандидат в мастера спорта России по тайскому боксу: «Как сказал один ветеран спецназа, у каждого мужчины есть три мамы – первая его родила, вторая родила ему детей, а третья это Родина-мать. Поэтому каждый должен сделать свой выбор. Я свой выбор сделал. Не скажу, что решение принималось тяжело – оно давно зрело. Каждый мужчина, проживающий в РФ и являющийся патриотом своей Родины, должен сделать свой выбор, что я и сделал. Хочу пожелать только одного – чтобы наступил мир и мы победили в этом непростом военном конфликте. Победа будет за нами».
Последним взял слово краснодарец Сергей Плеханов, мастер спорта России международного класса, обладатель четвертого дана киокушин.
«Настало время отдать за свою Родину больше, чем ты можешь, а это и есть для меня суть понятия патриотизм. Я очень горд, что мои прадеды и деды защищали свою Родину. Для меня они и все те, кто защищал нашу Родину во все времена и есть настоящие герои. Я считаю, что нужно знать и чтить историю России. На нас нападали, нам угрожали и всегда хотели поработить, но никогда этого не получалось и не получится. Знаю, что семья будет очень скучать и переживать. Также у меня много юных учеников-каратистов. Мне есть, кого защищать. Победа – это когда народ моей страны будет жить и спать спокойно, и продолжать прославлять здоровую нацию», — заключил он.