Путин: многие российские военные комплексы не имеют аналогов

Президент России Владимир Путин заявил в поздравлении с 15-летием корпорации »Росатом», что многие российские военные комплексы, в том числе ядерные, не имеют аналогов. Об этом сообщает ТАСС.
Кроме того, по словам президента, Россия располагает определенными технологиями использования ядерной энергии, которые надолго обеспечивают ей конкурентноспособность.
«Росатом вносит огромный вклад в укрепление потенциала сдерживания, усиление мощи нашей ядерной триады, в разработку и постановку на боевое дежурство перспективных систем вооружений и военной техники. Многие из них не имеют аналогов в мире», — сказал он.