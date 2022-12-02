Путин: многие российские военные комплексы не имеют аналогов

«Росатом вносит огромный вклад в укрепление потенциала сдерживания, усиление мощи нашей ядерной триады, в разработку и постановку на боевое дежурство перспективных систем вооружений и военной техники. Многие из них не имеют аналогов в мире», — сказал он.