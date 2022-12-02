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6 минут назад

Путин: многие российские военные комплексы не имеют аналогов

Газета.Ru

Президент России Владимир Путин заявил в поздравлении с 15-летием корпорации »Росатом», что многие российские военные комплексы, в том числе ядерные, не имеют аналогов. Об этом сообщает ТАСС.

Путин: многие российские военные комплексы не имеют аналогов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Кроме того, по словам президента, Россия располагает определенными технологиями использования ядерной энергии, которые надолго обеспечивают ей конкурентноспособность.

«Росатом вносит огромный вклад в укрепление потенциала сдерживания, усиление мощи нашей ядерной триады, в разработку и постановку на боевое дежурство перспективных систем вооружений и военной техники. Многие из них не имеют аналогов в мире», — сказал он.

Армия,Владимир Путин,Росатом,
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