Военный эксперт из США Питер Сучиу заявил, что массовая поломка артиллерийских систем западного производства, поставляемых украинской армии, создала существенные проблемы для ВСУ. Об этом сообщает 19Fortyfive.
Сучиу утверждает, что стволы для гаубиц M777 изготавливались в основном из титана, который легче стали, что упрощает перемещение техники, сокращает время подготовки к работе, но и влияет на срок эксплуатации и выносливости.
Стволы из титана рассчитаны на стрельбу небольшим количеством снарядов, чтобы поддерживать пехоту в локальном бою, а не на длительные перестрелки, отмечает эксперт.
«Орудия просто не могут выдержать тысячи выстрелов ежедневно, и теперь они сгорают после нескольких месяцев чрезмерной нагрузки, в то время как другие повреждаются или уничтожаются ответным огнем русских», — утверждает Сучиу.
Он добавил, что около трети из 350 гаубиц, поставленных Великобританией, США и Францией, постоянно выведены из строя и находятся в ремонтных цехах.