Военный эксперт из США Питер Сучиу заявил, что массовая поломка артиллерийских систем западного производства, поставляемых украинской армии, создала существенные проблемы для ВСУ. Об этом сообщает 19Fortyfive.

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Сучиу утверждает, что стволы для гаубиц M777 изготавливались в основном из титана, который легче стали, что упрощает перемещение техники, сокращает время подготовки к работе, но и влияет на срок эксплуатации и выносливости.

Стволы из титана рассчитаны на стрельбу небольшим количеством снарядов, чтобы поддерживать пехоту в локальном бою, а не на длительные перестрелки, отмечает эксперт.

«Орудия просто не могут выдержать тысячи выстрелов ежедневно, и теперь они сгорают после нескольких месяцев чрезмерной нагрузки, в то время как другие повреждаются или уничтожаются ответным огнем русских», — утверждает Сучиу.