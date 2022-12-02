Рогозин: «СВО закончится, когда Россия возьмет Киев»

Бывший глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что СВО не закончится, пока Россия «не разгромит Украину» и «не возьмёт Киев». Об этом он рассказал в интервью RT.
«Пока мы не ликвидируем этот нарыв, пока мы не разгромим Украину. Я скажу вам больше, Украину как форпост Запада. Вот пока мы Киев, извините, не возьмем, оно все не закончится», – заявил он.
Также Рогозин добавил, что через много лет после победы российской стороны будет обеспечена «полная лояльность» украинцев к РФ, а также преодоление отчуждения.
Ранее Рогозин рассказал о сотнях космических аппаратов Запада, работающих на ВСУ.