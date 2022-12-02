Пентагон представил свой новый стелс-бомбардировщик B-21 Raider

В США дебютировал новейший ядерный бомбардировщик-«невидимка». Он много лет разрабатывался секретно в ответ на вооружения Китая.

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B-21 Raider — первый новый американский бомбардировщик за более чем 30 лет. По сравнению с B-2 новинка стала более продвинутой технологически, в ней используются усовершенствованные материалы, которые делают бомбардировщик более трудным для обнаружения, а также новые технологии двигателей.