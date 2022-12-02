Кадыров показал обращение чеченцев с пленными украинцами

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что чеченские военные не хотят убивать украинских, «особенно когда те сдаются в плен». В доказательство своих слов он опубликовал видео обращения чеченцев с пленными украинцами.

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«Как видите, вопреки утверждениям Ватикана о жестокости чеченских подразделений все взятые в плен находятся в добром здравии. Но если НАТО и духовные наставники западного мира хотят увидеть нашу жестокость, то и ее мы готовы показать», - подчеркнул Кадыров.

На видео чеченские военные поговорили с несколькими пленными. Один из них рассказал, что до участия в боевых действиях работал охранником в баре. Пленный и военные посмеялись, что сразу же после зачисления в армию он стал десантником.

Пленный утвердительно ответил на вопрос, все ли у него хорошо.

«Никто не обижает», - сказал он.

Кадыров посоветовал Папе Римскому Франциску «вести более миролюбивую риторику, а не сеять ненависть и межнациональную рознь.

Кадыров заявил, что именно «паства папы в лице натовских инструкторов» стремится превратить как можно больше украинских военных «в пушечное мясо».

«У нас нет никакого желания их убивать, особенно когда они сдаются в плен», - заключил он.

Ранее журнал America опубликовал интервью с папой Франциском, в котором тот назвал чеченцев и бурятов самыми жестокими военными.

Кадыров после этого заявил, что папе должно быть стыдно, и рассказал, что чеченские военные не начинают бой без предложения мира.