Из Каховки начнется эвакуация части мирных жителей

Власти в предстоящую субботу, 3 декабря, приступят к эвакуации из города Каховки Херсонской области, который находится в зоне обстрелов со стороны артиллерии Вооруженных сил Украины (ВСУ), маломобильных жителей. Об этом в пятницу сообщается в Telegram-канале администрации Каховского муниципального образования.
"В субботу, 3 декабря, начинается эвакуация лежачих и маломобильных граждан из Каховки в один из пансионатов Генического района. В пансионате есть все условия для таких людей: тепло, питание и медицинский уход", - говорится в сообщении.