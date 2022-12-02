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1 час назад

Эвакуацию маломобильных жителей Каховки начнут 3 декабря

ТАССиещё 2

Власти в предстоящую субботу, 3 декабря, приступят к эвакуации из города Каховки Херсонской области, который находится в зоне обстрелов со стороны артиллерии Вооруженных сил Украины (ВСУ), маломобильных жителей. Об этом в пятницу сообщается в Telegram-канале администрации Каховского муниципального образования.

Из Каховки начнется эвакуация части мирных жителей
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"В субботу, 3 декабря, начинается эвакуация лежачих и маломобильных граждан из Каховки в один из пансионатов Генического района. В пансионате есть все условия для таких людей: тепло, питание и медицинский уход", - говорится в сообщении.

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