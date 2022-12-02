Проблемы с электричеством на Украине парализуют управление ВСУ зимой

Зима преподнесет украинским военным большое количество проблем, а нарастающая нехватка электричества парализует управление ВСУ. Об этом заявил в комментарии RT военкор Александр Сладков.

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По словам Сладкова, зима поставит перед командованием ВСУ много вопросов: на Украине наблюдается дефицит ГСМ для заправки машин и обогревающих средств. Проблемы намечаются и в окопах: украинские военные могут столкнуться с дефицитом дров, дополнительного продовольствия, термобелья.

Но самая главная проблема, считает военкор — нехватка промышленного электричества. Она принесет ущерб управлению ВСУ, ибо заряжать рации, по которым приходят команды, питать различные электронные системы разведки, обработки данных, также станет сложнее.