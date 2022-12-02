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1 час назад

Командный пункт ВСУ в Артемовске начали готовить к эвакуации

Lenta.ru

Командный пункт ВСУ, который дислоцируется в Артемовске, готов к эвакуации из города. Об этом сообщил РИА Новости офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

Командный пункт ВСУ в Артемовске начали готовить к эвакуации
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Положение украинских военных в районе Артемовска значительно ухудшилось. Нам известно, что командный пункт, расположенный в городе, полностью готов к эвакуации», — рассказал Марочко, сославшись на данные разведки.

Решение эвакуировать командный пункт офицеры ВСУ приняли на месте, однако Киев пока не давал отмашку.

Cлова главы ЕК о потерях на Украине негативно повлияли на ВСУ

В четверг, 1 декабря, врио главы ДНР Денис Пушилин рассказал об успехах союзных сил на артемовском и марьинском направлениях.

Армия,СВО,Денис Пушилин,Андрей Марочко,
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