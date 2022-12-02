В России рассказали о возможностях поставляемых Киеву NASAMS

«NASAMS — это современная система ПВО ближнего и среднего радиуса действия. Ее можно назвать системой ПВО последнего рубежа. NASAMS использует ракеты AIM-120 AMRAAM — это одна из самых совершенных ракет воздушного боя. Она универсальная, ее использует и авиация. Для пуска с наземных пусковых она получила специальные доработки и может поражать цели на дальности 30-50 километров и на всех высотах, где действуют боевые самолеты», — сказал он.