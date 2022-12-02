Украинские войска вновь нанесли удар по Горловке

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Войска Украины в 5.57 2 декабря выпустили по Горловке пять снарядов калибра 155 миллиметров, который использует Североатлантический альянс, сообщило в Telegram представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

Удары нанесены по населенным пунктам Новгородское – Горловка (Центрально-Городской район). Также украинские войска открыли огонь по Гольмовскому и Минеральному, выпустив в общей сложности семь снарядов «натовского» калибра.