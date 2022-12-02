WP: Пентагон обучит украинских боевиков ведению «изощренных компаний»

В Министерстве обороны США обсуждается программа расширения обучения украинских военнослужащих. О планах Пентагона провести для сотен тысяч боевиков курсы по ведению «изощренных компаний» сообщила газета Washington Post.

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«План, обсуждаемый в течение нескольких недель, по словам высокопоставленных представителей Министерства обороны США, будет основан на миллиардах долларов в виде оружия и другой помощи, которую Вашингтон предоставил Украине», - говорится в публикации.

Обучение украинских боевиков, как утверждает WP, будет проходить на военной базе в Графенвере, Германия. Инструкторы из Соединенных штатов планируют научить их маневрировать на поле боя, а также применять более современный стиль ведения войны.