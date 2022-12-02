Военнопленный рассказал, как украинские военные используют Starlink помимо боевых действий

Украинский военнопленный из 113-й бригады территориальной обороны Сергей Лазаренко заявил, как военные Украины используют Starlink - спутниковую сеть Илона Маска, предназначенную для предоставления широкополосного доступа в интернет в любой точке планеты, помимо боевых действий — в личных целях, сообщает РИА Новости .

«Командира попросил — 10–20 минут тебе дают (для выхода в интернет). Набегут 20–30 человек, и трафик совсем упал. Скорость (спутникового интернета) в целом терпимая. Позвонить по видеосвязи матери, зайти в ТikTok там, листаешь всякую фигню», — рассказал украинский боец.

Сегодня спутниковые терминалы Starlink обеспечивают взаимодействие и управление войсками на Украине в ходе боевых действий. Ранее компания американского бизнесмена Илона Маска Starlink повысила тарифы на спутниковую связь для украинцев с $60 до $75 в месяц. Новые тарифы начнут действовать с 29 декабря. Кроме того, увеличится цена на терминал и антенну для доступа в Сеть. Стоимость комплекта составит $700 вместо $500.