WP: Пентагон планирует расширение программы обучения украинских войск

Об этом сообщает газета Washington Post со ссылкой на представителей американского оборонного ведомства. По информации издания, министр обороны США Ллойд Остин и другие высокопоставленные чиновники Пентагона рассматривают план по значительному расширению обучения украинских военных, который будет опираться на миллиарды долларов в виде оружия и другой помощи, предоставленной США Украине. Уточняется, что речь идет об обучении сотен или даже тысяч военных, тренировки которых планируются в Германии.
Ранее телеканал CNN сообщал, что США планируют тренировать больше украинских военных и усложнить курсы подготовки. В частности, на американской базе в ФРГ будут ежемесячно готовить 2,5 тыс. военных. По данным источника CNN, курсы подготовки будут более интенсивными и комплексными, чем организованные в Британии или Польше.
В начале ноября сообщалось, что Пентагон создает новое командование для надзора за обучением и оснащением Вооруженных сил Украины.