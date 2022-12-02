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31 минуту назад

WP: Пентагон планирует расширение программы обучения украинских войск

Газета.Ruиещё 1

Пентагон может расширить программу обучения Вооруженных сил Украины (ВСУ).

WP: Пентагон планирует расширение программы обучения украинских войск
Фото: Evgeniy Maloletka/APEvgeniy Maloletka/AP

Об этом сообщает газета Washington Post со ссылкой на представителей американского оборонного ведомства. По информации издания, министр обороны США Ллойд Остин и другие высокопоставленные чиновники Пентагона рассматривают план по значительному расширению обучения украинских военных, который будет опираться на миллиарды долларов в виде оружия и другой помощи, предоставленной США Украине. Уточняется, что речь идет об обучении сотен или даже тысяч военных, тренировки которых планируются в Германии.

Ранее телеканал CNN сообщал, что США планируют тренировать больше украинских военных и усложнить курсы подготовки. В частности, на американской базе в ФРГ будут ежемесячно готовить 2,5 тыс. военных. По данным источника CNN, курсы подготовки будут более интенсивными и комплексными, чем организованные в Британии или Польше.

В начале ноября сообщалось, что Пентагон создает новое командование для надзора за обучением и оснащением Вооруженных сил Украины.

Армия,Ллойд Остин,Пентагон,
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