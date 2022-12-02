WP: Пентагон планирует расширение программы обучения украинских войск

Об этом сообщает газета Washington Post со ссылкой на представителей американского оборонного ведомства. По информации издания, министр обороны США Ллойд Остин и другие высокопоставленные чиновники Пентагона рассматривают план по значительному расширению обучения украинских военных, который будет опираться на миллиарды долларов в виде оружия и другой помощи, предоставленной США Украине. Уточняется, что речь идет об обучении сотен или даже тысяч военных, тренировки которых планируются в Германии.