В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+5° в 
USD 61.15EUR 63.83
Войти в почту
51 минуту назад

США передадут Украине системы ПВО NASAMS с Ближнего Востока

Ura.Ruиещё 6

В США заявили о возможности отправки американских систем ЗРК NASAMS Украине с Ближнего Востока. Об этом сообщает Politico.

США передадут Украине системы ПВО NASAMS с Ближнего Востока
Фото: ТАССТАСС

«Есть системы NASAMS, которые развернуты на Ближнем Востоке, и некоторые из наших союзников по НАТО и мы сами [США] на самом деле работаем с несколькими странами Ближнего Востока, которые в настоящий момент используют NASAMS», — передает Politico слова генерального директора компании — производителя американских систем Raytheon Technologies Грега Хейеса. По его словам, сейчас фирма пытается направить эти системы в качестве поддержки Украине.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на территории Украины с целью защиты населения Донбасса. Многие страны, в том числе США активно помогают Киеву, направляя туда финансовую и военную помощь. Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс и Евросоюз готовят десятки тысяч украинских боевиков.

Армия,Йенс Столтенберг,НАТО,ЕС,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители