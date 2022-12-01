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30 минут назад

В офисе Зеленского назвали число погибших с начала военной спецоперации солдат

Lenta.ru

Советник главы офиса президента Владимира Зеленского Михаил Подоляк прокомментировал ошибку главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, заявившей ранее, что потери Украины с начала спецоперации России составили 100 тысяч солдат и офицеров. Он заверил, что с начала специальной военной операции (СВО) России число погибших солдат Вооруженных сил Украины составило от 10 до 13 тысяч человек, сообщает РИА Новости.

Подоляк назвал число погибших с начала СВО украинских солдат
Фото: кадр из видеокадр из видео

«Безусловно, госпожа Урсула ошиблась – это очевидно. Поэтому они удалили это видео, убрали эти цифры. Потому что у нас есть официальные оценки ГеншГенштаба, которые говорит верховный главнокомандующий. Они составляют от 10 до 12,5 13 тысяч погибших», — заявил представитель властей Украины.

Ранее стало известно, что Германия передала Украине танковые мостоукладчики Biber, надводные беспилотники. Также уточняется, что Киеву планируют направить еще семь зенитных самоходных установок Gepard.

Армия,Михаил Подоляк,Владимир Зеленский,Генштаб,Еврокомиссия,
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