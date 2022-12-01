Подоляк назвал число погибших с начала СВО украинских солдат

«Безусловно, госпожа Урсула ошиблась – это очевидно. Поэтому они удалили это видео, убрали эти цифры. Потому что у нас есть официальные оценки ГеншГенштаба, которые говорит верховный главнокомандующий. Они составляют от 10 до 12,5 13 тысяч погибших», — заявил представитель властей Украины.