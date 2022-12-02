США начали процедуру по признанию ЧВК «Вагнер» террористической организацией

Сенатор Роджер Уикер вместе с представителем демократической партии от штата Мэриленд Бен Кардин представил «Закон о привлечении к ответственности российских наемников», который политик описал как «двухпартийный законодательный акт, который потребует от Госдепартамента признать базирующуюся в России ЧВК «Вагнер» иностранной террористической организацией».

По его словам, аналогичную инициативу внесут в Палату представителей демократы Стивен Коэн и Марк Визи и республиканцы Джо Уилсон и Ричард Хадсон .

Bloomberg со ссылкой на информированные источники писало, что администрация президента США Джо Байдена изучает возможность признания частной военной компании «Вагнер» иностранной террористической организацией из-за ее действий в российской спецоперации на Украине. Отмечалось, что признание ЧВК иностранной террористической организацией «позволило бы США возбудить уголовное преследование против группы и ее членов, а также следить за ее активами по всему миру».