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59 минут назад

В конгресс США внесен законопроект о признании ЧВК "Вагнер" террористической структурой

Газета.Ruиещё 6

Сенаторы США внесли законопроект, обязывающий Госдепартамент признать частную военную компанию «Вагнер» иностранной террористической организацией. Об этом сообщает ТАСС.

США начали процедуру по признанию ЧВК «Вагнер» террористической организацией
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Сенатор Роджер Уикер вместе с представителем демократической партии от штата Мэриленд Бен Кардин представил «Закон о привлечении к ответственности российских наемников», который политик описал как «двухпартийный законодательный акт, который потребует от Госдепартамента признать базирующуюся в России ЧВК «Вагнер» иностранной террористической организацией».

По его словам, аналогичную инициативу внесут в Палату представителей демократы Стивен Коэн и Марк Визи и республиканцы Джо Уилсон и Ричард Хадсон.

Bloomberg со ссылкой на информированные источники писало, что администрация президента США Джо Байдена изучает возможность признания частной военной компании «Вагнер» иностранной террористической организацией из-за ее действий в российской спецоперации на Украине. Отмечалось, что признание ЧВК иностранной террористической организацией «позволило бы США возбудить уголовное преследование против группы и ее членов, а также следить за ее активами по всему миру».

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