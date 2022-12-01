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46 минут назад

В ДНР рассказали об успехах союзных сил в двух направлениях

Lenta.ru

Союзные силы успешно продвигаются на Артемовском и Марьинском направлениях, рассказал временно исполняющий обязанности (врио) главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин, пишет ТАСС.

В ДНР рассказали об успехах союзных сил в двух направлениях
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, военные успешно выполняют задачи в двух направлениях. Пушилин уточнил, что подразделения ДНР сжимают кольцо вокруг Авдеевки.

«Наши подразделения продолжают продвигаться, в том числе сжимая кольцо вокруг Авдеевки», — подчеркнул он.

Ранее политик сообщил, что союзные силы могут в скором времени взять в окружение Артемовск. 30 ноября стало известно об освобождении населенного пункта Курдюмовка в окрестностях города.

Армия,СВО,Денис Пушилин,
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