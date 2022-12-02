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24 минуты назад

Российские военные приступили к штурму Водяного в ДНР

Lenta.ruиещё 1

Российские военные приступили к штурму позиций Вооруженных сил Украины (ВСУ) в селе Водяное на авдеевском направлении Донецкой народной республики (ДНР), пишет РИА Новости.

В ДНР рассказали об успехах союзных сил в двух направлениях
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как уточнило издание, наступательные действия ведет подразделение «Шторм» 1-й Славянской бригады Народной милиции ДНР. Военные атакуют при поддержке артиллерии и корректировки оператора беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Украинские военные из-за больших потереть и сильного давления вынуждены покидать занятые позиции, уточнили журналисты.

В четверг, 1 декабря, врио главы ДНР Денис Пушилин рассказал об успехах союзных сил в Артемовском и Марьинском направлениях.

До этого стало известно, что союзные силы могут в скором времени взять в окружение Артемовск.

Армия,СВО,Денис Пушилин,
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