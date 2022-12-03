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40 минут назад

В журнале Минобороны РФ раскрыли планы ударить по Швеции и Финляндии в случае их вступления в НАТО

Ura.Ruиещё 2

Вступление Швеции и Финляндии в НАТО потребует спланировать нанесение ударов по объектам на территории этих стран. Об этом заявили в журнале Минобороны РФ.

В журнале Минобороны РФ раскрыли планы ударить по Швеции и Финляндии
Фото: ТАССТАСС

«С нашей стороны это потребует наращивания на северном направлении состава сухопутных и береговых войск, ракетных войск и артиллерии, войск противовоздушной обороны и авиации, в том числе беспилотной. А также планирования нанесения ударов высокоточным оружием большой дальности по объектам на территориях Финляндии и Швеции», — сообщается в журнале Минобороны РФ.

Граница России с НАТО увеличится более чем на 1000 километров, а в Швеции и Финляндии могут разместить формирования альянса и военную технику, отметили в Минобороны. Сообщается, что возможное размещение ракетных комплексов в Финляндии создает угрозу для нанесения ударов по объектам оборонно-промышленного комплекса и транспортной инфраструктуре Архангельской области.

Финляндия и Швеция официально решили вступить в НАТО, президент США Джо Байден подписал протоколы о присоединении, сообщает «Дни.ру». Финляндия отказалась размещать на своей территории ядерное оружие альянса, сообщают «Невские новости». Аналогичное заявление сделала Швеция.

Армия,Законопроекты,Джозеф Байден,НАТО,
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