Скончался бывший командующий войсками ЛенВО Валентин Бобрышев

Генерал армии Валентин Бобрышев, экс-командующий Ленинградского военного округа (1997-2005), скончался на 78-м году жизни после продолжительной болезни. Об этом рассказал ТАСС глава аппарата Клуба военачальников РФ Николай Дерябин.

Фото: kvrf.milportal.ru/ kvrf.milportal.ru/

Валентин Сергеевич Бобрышев родился в 1945 году, в 1963-м окончил Киевское Суворовское военное училище, а в 1966-м - Ленинградское высшее общевойсковое командное училище имени С. М. Кирова. В 1977 году окончил также Военную академию имени Фрунзе, а в 1983-м - академию Генштаба.

Служил в Заполярье и на Дальнем Востоке, командовал 19-й гвардейской танковой Николаевско-Будапештской дивизии Южной группы войск на территории Венгрии.

С сентября 1985 года - 1-й заместитель командующего 14-й гвардейской армией Одесского военного округа, с июня 1987 года - начальник штаба, а с мая 1988 года - командующий 1-й гвардейской армией Киевского военного округа.

В августе 1991 года Бобрышев возглавил штаб Прибалтийского военного округа, в ноябре стал начальником штаба Северо-Западной группы войск на территории Литвы, Латвии и Эстонии. С сентября 1994 года находился в распоряжении командующего Ленинградским военным округом.

С мая по ноябрь 1995 года командовал Коллективными миротворческими силами СНГ на территории Таджикистана. С декабря 1995 года стал начальником штаба - первым заместителем командующего войсками Ленинградского военного округа.

В декабре 1996 года Бобрышев был назначен исполняющим обязанности командующего войсками Ленинградского военного округа, а 4 марта 1997 года - утвержден в должности командующего войсками округа.