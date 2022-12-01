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1 час назад

Скончался бывший командующий войсками ЛенВО Валентин Бобрышев

Илья Родин

Генерал армии Валентин Бобрышев, экс-командующий Ленинградского военного округа (1997-2005), скончался на 78-м году жизни после продолжительной болезни. Об этом рассказал ТАСС глава аппарата Клуба военачальников РФ Николай Дерябин.

Скончался бывший командующий войсками ЛенВО Валентин Бобрышев
Фото: kvrf.milportal.ru/kvrf.milportal.ru/

Валентин Сергеевич Бобрышев родился в 1945 году, в 1963-м окончил Киевское Суворовское военное училище, а в 1966-м - Ленинградское высшее общевойсковое командное училище имени С. М. Кирова. В 1977 году окончил также Военную академию имени Фрунзе, а в 1983-м - академию Генштаба.

Служил в Заполярье и на Дальнем Востоке, командовал 19-й гвардейской танковой Николаевско-Будапештской дивизии Южной группы войск на территории Венгрии.

С сентября 1985 года - 1-й заместитель командующего 14-й гвардейской армией Одесского военного округа, с июня 1987 года - начальник штаба, а с мая 1988 года - командующий 1-й гвардейской армией Киевского военного округа.

В августе 1991 года Бобрышев возглавил штаб Прибалтийского военного округа, в ноябре стал начальником штаба Северо-Западной группы войск на территории Литвы, Латвии и Эстонии. С сентября 1994 года находился в распоряжении командующего Ленинградским военным округом.

С мая по ноябрь 1995 года командовал Коллективными миротворческими силами СНГ на территории Таджикистана. С декабря 1995 года стал начальником штаба - первым заместителем командующего войсками Ленинградского военного округа.

В декабре 1996 года Бобрышев был назначен исполняющим обязанности командующего войсками Ленинградского военного округа, а 4 марта 1997 года - утвержден в должности командующего войсками округа.

В 2005 году ушел в отставку «в связи с наступлением пенсионного возраста». Награжден орденами «За военные заслуги», «За службу Родине в Вооружённых Силах СССР» 2-й и 3-й степеней, орденом Почета, имеет награды общественных организаций.

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