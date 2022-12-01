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32 минуты назад

Германия предложила Польше разместить на границе с Украиной ЗРК Patriot

Никита Бородкин

Германия предложила Польше разместить на границе с Украиной восемь пусковых установок зенитно-ракетных комплексов Patriot. Как пишет РИА Новости, об этом рассказал министр обороны Польши Мариуш Блащак.

Польше предложилаи разместить ЗРК Patriot на границе с Украиной
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Германия говорит о восьми пусковых установках системы Patriot», — рассказал глава национального оборонного ведомства во время выступления в сейме страны.

Напомним, что ранее глава Минобороны Германии Кристине Ламбрехт заявила, что ФРГ предлагает Польше поддержку в обеспечении безопасности, в том числе и с помощью дополнительных батарей ПВО.

Блащак сперва поддержал идею, а после предложил передать системы Украине и разместить их в западной части страны. Эту идею в ФРГ отвергли — Ламбрехт подчеркнула, что комплексы Patriot относятся к общей системе воздушной обороны НАТО, и перед их использованием за пределами территории альянса необходимо провести обсуждения в рамках организации.

Армия,Мариуш Блащак,НАТО,
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