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11 минут назад

Грузия продолжит поддерживать действия НАТО в Черном море

ТАСС

Грузия продолжит поддерживать действия НАТО в сфере безопасности в регионе Черного моря. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе правительства республики после встречи премьер-министра Ираклия Гарибашвили с командующим Европейским командованием Вооруженных сил (ВС) США и главнокомандующим Объединенными ВС НАТО в Европе Кристофером Каволи.

Грузия продолжит поддерживать действия НАТО в Черном море
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"На встрече Ираклий Гарибашвили подтвердил готовность продолжать поддержку и вносить вклад в усилия НАТО в направлении укрепления безопасности в черноморском регионе", - говорится в сообщении.

Глава грузинского правительства отметил, что европейская и евроатлантическая интеграция, как и стратегическое партнерство с США, являются для страны приоритетами, добавили в пресс-службе.

Стороны отметили поддержку США Грузии с точки зрения усиления оборонительных возможностей. Подчеркнуто, что на протяжении десятилетий Грузия активно участвовала в международных миссиях НАТО и готова в будущем продолжить эту практику.

Грузия и США сотрудничают с 1992 года в сферах политики, экономики, торговли, а с конца 1990-х годов - в области обороны и безопасности. В январе 2009 года в Вашингтоне оформлена Хартия стратегического партнерства двух стран, предусматривающая развитие сотрудничества в сферах безопасности, торговли, экономики, культуры, а также в гуманитарной области.

Армия,Ираклий Гарибашвили,НАТО,
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