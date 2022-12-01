Грузия продолжит поддерживать действия НАТО в Черном море

Грузия продолжит поддерживать действия НАТО в сфере безопасности в регионе Черного моря. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе правительства республики после встречи премьер-министра Ираклия Гарибашвили с командующим Европейским командованием Вооруженных сил (ВС) США и главнокомандующим Объединенными ВС НАТО в Европе Кристофером Каволи.
"На встрече Ираклий Гарибашвили подтвердил готовность продолжать поддержку и вносить вклад в усилия НАТО в направлении укрепления безопасности в черноморском регионе", - говорится в сообщении.
Глава грузинского правительства отметил, что европейская и евроатлантическая интеграция, как и стратегическое партнерство с США, являются для страны приоритетами, добавили в пресс-службе.
Стороны отметили поддержку США Грузии с точки зрения усиления оборонительных возможностей. Подчеркнуто, что на протяжении десятилетий Грузия активно участвовала в международных миссиях НАТО и готова в будущем продолжить эту практику.
Грузия и США сотрудничают с 1992 года в сферах политики, экономики, торговли, а с конца 1990-х годов - в области обороны и безопасности. В январе 2009 года в Вашингтоне оформлена Хартия стратегического партнерства двух стран, предусматривающая развитие сотрудничества в сферах безопасности, торговли, экономики, культуры, а также в гуманитарной области.