Грузия продолжит поддерживать действия НАТО в Черном море

Грузия продолжит поддерживать действия НАТО в сфере безопасности в регионе Черного моря. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе правительства республики после встречи премьер-министра Ираклия Гарибашвили с командующим Европейским командованием Вооруженных сил (ВС) США и главнокомандующим Объединенными ВС НАТО в Европе Кристофером Каволи.

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"На встрече Ираклий Гарибашвили подтвердил готовность продолжать поддержку и вносить вклад в усилия НАТО в направлении укрепления безопасности в черноморском регионе", - говорится в сообщении.

Глава грузинского правительства отметил, что европейская и евроатлантическая интеграция, как и стратегическое партнерство с США, являются для страны приоритетами, добавили в пресс-службе.

Стороны отметили поддержку США Грузии с точки зрения усиления оборонительных возможностей. Подчеркнуто, что на протяжении десятилетий Грузия активно участвовала в международных миссиях НАТО и готова в будущем продолжить эту практику.