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27 минут назад

Минобороны: ВС России поразили HIMARS ВСУ с боекомплектом и экипажем в ДНР

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Российские военные в ходе контрбатарейной борьбы поразили в районе Ореховатки в ДНР установку РСЗО HIMARS вместе с боекомплектом и экипажем.

ВС России поразили установку HIMARS с экипажем в ДНР
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Об этом сообщило Министерство обороны России.

«В ходе контрбатарейной борьбы в районе населённого пункта Ореховатка Донецкой Народной Республики поражена установка американской реактивной системы залпового огня HIMARS с боекомплектом и экипажем», — говорится в сводке.

30 ноября стало известно, что авиация ВКС России уничтожила склад группировки украинских войск «Хортица» в районе Днепропетровска.

Си Цзиньпин сделал заявление о конфликте на Украине

По имеющимся данным, на складе хранились реактивные снаряды систем залпового огня HIMARS, MLRS, «Ураган» и барражирующие боеприпасы.

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