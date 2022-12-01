В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+4° в 
USD 60.88EUR 63.05
Войти в почту
13 минут назад

Военкор сообщил об ударе по центру Донецка из «Градов»

Lenta.ru

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили по центру Донецка из реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град». Об этом сообщает военный репортер Евгений Поддубный в своем Telegram-канале.

ВСУ ударили по центру Донецка из «Градов»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным военкора, в жилых кварталах столицы Донецкой народной республики (ДНР) прозвучало не менее десяти взрывов. Информации о пострадавших пока не поступало.

30 ноября Минобороны сообщало, что российские войска отразили попытку атаки трех ротных тактических групп ВСУ на южно-донецком направлении. В течение суток украинские военные пытались контратаковать позиции российской армии в районах населенных пунктов Новомихайловка, Новодонецкое и Новоселка в ДНР.

До этого украинские военные также обстреливали Донецк из «Града». Уточняется, что ВСУ выпустили восемь ракет по Куйбышевскому району города.

Армия,СВО,Евгений Поддубный,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители