ВСУ ударили по центру Донецка из «Градов»

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили по центру Донецка из реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град». Об этом сообщает военный репортер Евгений Поддубный в своем Telegram-канале.

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По данным военкора, в жилых кварталах столицы Донецкой народной республики (ДНР) прозвучало не менее десяти взрывов. Информации о пострадавших пока не поступало.

30 ноября Минобороны сообщало, что российские войска отразили попытку атаки трех ротных тактических групп ВСУ на южно-донецком направлении. В течение суток украинские военные пытались контратаковать позиции российской армии в районах населенных пунктов Новомихайловка, Новодонецкое и Новоселка в ДНР.