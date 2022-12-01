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19 минут назад

Германия предложила Польше восемь пусковых установок Patriot

ТАСС

Власти ФРГ после падения ракеты украинских ПВО на польской территории предложили Польше разместить в республике восемь пусковых установок системы противоракетной обороны (ПРО) Patriot. Об этом заявил в четверг в парламенте министр обороны Польши Мариуш Блащак.

Германия предложила Польше восемь пусковых установок Patriot
Фото: U.S. ArmyU.S. Army

"ФРГ говорит о восьми пусковых установках системы Patriot", - сказал он.

Как заявил Блащак, польские эксперты по ПРО считают, что эти системы "лучше всего оправдали бы себя на западе Украины".

На прошлой неделе глава Минобороны ФРГ отвергла просьбу польского коллеги Мариуша Блащака разместить обещанные Варшаве системы ПРО Patriot не в Польше, а на западе Украины. Власти Германии ранее неоднократно говорили, что не собираются отправлять Киеву вооружения без тесных консультаций с партнерами.

Армия,Мариуш Блащак,
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