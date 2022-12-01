Германия предложила Польше восемь пусковых установок Patriot

Власти ФРГ после падения ракеты украинских ПВО на польской территории предложили Польше разместить в республике восемь пусковых установок системы противоракетной обороны (ПРО) Patriot. Об этом заявил в четверг в парламенте министр обороны Польши Мариуш Блащак.

Фото: U.S. Army U.S. Army

"ФРГ говорит о восьми пусковых установках системы Patriot", - сказал он.

Как заявил Блащак, польские эксперты по ПРО считают, что эти системы "лучше всего оправдали бы себя на западе Украины".