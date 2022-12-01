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14 минут назад

Repubblica: Италия может поставить Украине ракеты Aspide

ТАССиещё 1

Итальянское правительство после принятия декрета о продлении военной помощи Украине может в рамках нового пакета направить Киеву управляемые ракеты Aspide средней дальности для поражения воздушных целей. Об этом пишет в четверг газета La Repubblica, по данным которой новый (шестой) пакет с перечнем вооружений будет утвержден в конце декабря - начале января.

Италия поставит Украине ракеты Aspide
Фото: Wikipedia commonsWikipedia commons

Издание уточняет, что данные ракеты класса "воздух - воздух" старого поколения были выведены из использования ВВС Италии в прошлом году. Газета также указывает, что ранее такое вооружение Рим не поставлял и это носит политический характер. Политическим сигналом издание называет и то, что правительство в отношении Украины полностью продолжает линию предыдущего кабинета Марио Драги, а премьер-министр Джорджа Мелони игнорирует попытки своих союзников по правящей коалиции (лидеров партий "Лига" и "Вперед, Италия" Маттео Сальвини и Сильвио Берлускони) каким-то образом отойти от поставок оружия.

Накануне в нижней палате парламента Италии была одобрена резолюция правящего большинства о продлении сроков уже принятых решений, истекающих 31 декабря, о возможных поставках Украине военных средств, которую по ряду пунктов, касающихся поставок оружия, поддержали и некоторые представители оппозиции. При этом были отклонены резолюции оппозиции: альянса "Левых" и "зеленых" о прекращении поставок и партии "Движение "5 звезд" о переключении всех усилий на достижение дипломатического решения украинского кризиса.

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Газета отмечает, что последующие пакеты военной помощи Украине, как и предыдущие, будут засекречены. Правительство будет отчитываться только перед парламентским комитетом по безопасности.

Армия,СВО,Сильвио Берлускони,Марио Драги,Цзиньпин Си,
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