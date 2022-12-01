Politico: Франция неофициально признает, что не может направлять помощь Украине

Франция неофициально признает, что больше не может направлять военную помощь Украине из-за ситуации с собственными запасами вооружения. Об этом пишет американское издание Politico.
Как отмечают авторы статьи, французские власти рассчитывают исправить эту ситуацию «за счет гражданской помощи, организовав конференцию по украинской устойчивости».
По информации Politico, конференция должна пройти в декабре этого года.
В конце ноября министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что ВСУ получили от Франции реактивные системы залпового огня LRU. Париж обещал передать их Киеву еще в октябре в количестве трех штук. LRU — фактически копии немецких установок MARS II, которые Украина уже получала.
В настоящее время на Украине продолжается специальная операция Вооруженных сил РФ. О ее начале 24 февраля объявил президент России Владимир Путин. По его словам, цель военных действий заключается в демилитаризации соседней страны и денацификации ее властей.
Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.