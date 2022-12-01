Politico: Франция неофициально признает, что не может направлять помощь Украине

Франция неофициально признает, что больше не может направлять военную помощь Украине из-за ситуации с собственными запасами вооружения. Об этом пишет американское издание Politico.

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Как отмечают авторы статьи, французские власти рассчитывают исправить эту ситуацию «за счет гражданской помощи, организовав конференцию по украинской устойчивости».

По информации Politico, конференция должна пройти в декабре этого года.

В конце ноября министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что ВСУ получили от Франции реактивные системы залпового огня LRU. Париж обещал передать их Киеву еще в октябре в количестве трех штук. LRU — фактически копии немецких установок MARS II, которые Украина уже получала.

В настоящее время на Украине продолжается специальная операция Вооруженных сил РФ. О ее начале 24 февраля объявил президент России Владимир Путин. По его словам, цель военных действий заключается в демилитаризации соседней страны и денацификации ее властей.